La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Mette firme di comodo' è 'Prestanome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESTANOME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mette firme di comodo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mette firme di comodo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Prestanome? Un prestanome è una persona che firma documenti o contratti per conto di qualcun altro, spesso senza essere coinvolta direttamente nelle attività sottostanti. Questa pratica permette di nascondere l'identità reale di chi ha il controllo o beneficia di determinate operazioni, offrendo un'apparenza di legalità o trasparenza. Agisce come una sorta di scudo, proteggendo chi desidera mantenere l'anonimato. La presenza di un prestanome può facilitare operazioni che, altrimenti, sarebbero più difficili o rischiose da intraprendere.

La soluzione associata alla definizione "Mette firme di comodo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mette firme di comodo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Prestanome:

P Padova R Roma E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli O Otranto M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mette firme di comodo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

