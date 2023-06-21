Storico sistema difensivo francese

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Storico sistema difensivo francese' è 'Linea Maginot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINEA MAGINOT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storico sistema difensivo francese" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storico sistema difensivo francese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Linea Maginot? La linea Maginot rappresenta un complesso di fortificazioni costruite dalla Francia tra le due guerre mondiali per proteggersi dagli attacchi provenienti dalla Germania. Si tratta di un sistema difensivo esteso e fortificato, pensato per scoraggiare invasori e garantire la sicurezza nazionale. Questa imponente barriera riflette l'importanza attribuita alla difesa e alla storia militare francese, rimanendo un simbolo di strategia e di memoria storica.

La definizione "Storico sistema difensivo francese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storico sistema difensivo francese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Linea Maginot:

L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona M Milano A Ancona G Genova I Imola N Napoli O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storico sistema difensivo francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

