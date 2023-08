Un solido riparo architettonico militare difensivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un solido riparo architettonico militare difensivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALUARDO

Significato/Curiosita : Un solido riparo architettonico militare difensivo

Specifiche. anche se nel periodo più antico le navi erano per lo più messe al riparo in baie naturali o in luoghi dedicati, come lo stagnum di mozia, si rivelò... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «baluardo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su baluardo portale architettura portale guerra portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

