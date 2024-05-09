Scavo difensivo intorno a manieri
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scavo difensivo intorno a manieri' è 'Fossato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FOSSATO
Perchè la soluzione è Fossato? Un fossato è un canale scavato intorno a un castello o un edificio storico, pensato per proteggerlo da eventuali attacchi. Spesso riempito d’acqua, crea una barriera naturale che rende più difficile l’accesso e rafforza la difesa del sito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Scavo difensivo intorno a manieri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fossato
Questa pagina è dedicata alla definizione "Scavo difensivo intorno a manieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fossato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Scavo difensivo intorno a manieri
- Risposta: FOSSATO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fossato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scavo difensivo intorno a manieri". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con scavo: Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua
Con difensivo: Recinto difensivo di legno
Con intorno: Il raccordo stradale intorno a Roma sigla