Scavo difensivo intorno a manieri

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scavo difensivo intorno a manieri' è 'Fossato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSSATO

Perchè la soluzione è Fossato? Un fossato è un canale scavato intorno a un castello o un edificio storico, pensato per proteggerlo da eventuali attacchi. Spesso riempito d’acqua, crea una barriera naturale che rende più difficile l’accesso e rafforza la difesa del sito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scavo difensivo intorno a manieri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fossato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Scavo difensivo intorno a manieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fossato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Scavo difensivo intorno a manieri
  • Risposta: FOSSATO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
O Otranto
S Savona
S Savona
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Fossato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scavo difensivo intorno a manieri". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con scavo: Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua 

Con difensivo: Recinto difensivo di legno 

Con intorno: Il raccordo stradale intorno a Roma sigla 