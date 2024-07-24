Studiosi che fanno scavi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Studiosi che fanno scavi' è 'Archeologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARCHEOLOGI
Perché la soluzione è Archeologi? Gli archeologi sono professionisti specializzati nello studio delle civiltà antiche attraverso l'esplorazione di siti e il reperimento di reperti. La loro attività consiste nel condurre scavi sistematici per scoprire testimonianze del passato, analizzando oggetti e strutture sepolte nel terreno. Attraverso il loro lavoro, ricostruiscono le storie delle popolazioni che ci hanno preceduto, contribuendo alla comprensione della storia umana. La loro passione per la scoperta e la conoscenza rende il loro ruolo fondamentale nel campo delle discipline storiche e antropologiche.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studiosi che fanno scavi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Studiosi che fanno scavi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Archeologi
La soluzione associata alla definizione "Studiosi che fanno scavi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studiosi che fanno scavi" conferma che la soluzione 'Archeologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Archeologi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studiosi che fanno scavi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Archeologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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