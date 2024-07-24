Studiosi che fanno scavi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Studiosi che fanno scavi' è 'Archeologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCHEOLOGI

Perché la soluzione è Archeologi? Gli archeologi sono professionisti specializzati nello studio delle civiltà antiche attraverso l'esplorazione di siti e il reperimento di reperti. La loro attività consiste nel condurre scavi sistematici per scoprire testimonianze del passato, analizzando oggetti e strutture sepolte nel terreno. Attraverso il loro lavoro, ricostruiscono le storie delle popolazioni che ci hanno preceduto, contribuendo alla comprensione della storia umana. La loro passione per la scoperta e la conoscenza rende il loro ruolo fondamentale nel campo delle discipline storiche e antropologiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studiosi che fanno scavi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Studiosi che fanno scavi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Archeologi

La soluzione associata alla definizione "Studiosi che fanno scavi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studiosi che fanno scavi" conferma che la soluzione 'Archeologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Archeologi

A Ancona R Roma C Como H Hotel E Empoli O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studiosi che fanno scavi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Archeologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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