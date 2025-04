I colleghi di Indiana Jones - Soluzione Cruciverba: Archeologi

ARCHEOLOGI

Lo sapevi che? Indiana Jones e il quadrante del destino: Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny) è un film del 2023 co-scritto e diretto da James Mangold. Il film è il sequel di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008) e il quinto e ultimo film del franchise di Indiana Jones. È il primo e unico film della serie né diretto da Steven Spielberg, né con una storia scritta da George Lucas, i quali però figurano come produttori esecutivi.

