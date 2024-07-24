Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro

Sara Verdi | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro' è 'Costa Davorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTA DAVORIO

Perché la soluzione è Costa Davorio? Costa d’Avorio è uno Stato africano situato nella regione occidentale del continente, con Yamoussoukro come capitale ufficiale. Questa nazione confina con diversi paesi, tra cui Ghana, Liberia e Burkina Faso, ed è conosciuta per la sua ricca biodiversità e i suoi vasti giacimenti di risorse naturali. La lingua ufficiale è il francese, e la sua economia si basa principalmente sull’agricoltura, con il cacao come prodotto principale. La storia e la cultura di Costa d’Avorio riflettono un patrimonio variegato e complesso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Costa Davorio

La definizione "Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro" conferma che la soluzione 'Costa Davorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Costa Davorio

C Como
O Otranto
S Savona
T Torino
A Ancona
 
D Domodossola
A Ancona
V Venezia
O Otranto
R Roma
I Imola
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato africano con capitale Yamoussoukro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costa Davorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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