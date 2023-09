La capitale del Lesotho lo Stato africano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale del Lesotho lo Stato africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MASERU

Significato/Curiosita : La capitale del lesotho lo stato africano

Masero) è la capitale del lesotho. situata sul fiume caledon, al confine con il sudafrica, è l'unica città di dimensioni considerevoli del lesotho, con una... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. maseru (o anche masero) è la capitale del lesotho. situata sul fiume caledon, al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

