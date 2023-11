La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano con capitale Abuja. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Significato/Curiosita : Lo stato africano con capitale abuja

Continente africano, e la repubblica democratica araba dei sahrawi (stato a limitato riconoscimento internazionale e de facto territorio conteso con il marocco)... Continente, e la repubblica democratica araba dei sahrawi (a limitato riconoscimento internazionale e de facto territorio contesoil marocco)... La Nigeria ( AFI : /ni'rja/), ufficialmente Repubblica Federale della Nigeria (in inglese: Federal Republic of Nigeria), è uno Stato federale dell'Africa occidentale, il più popolato del continente africano. Confina con il Benin a ovest, il Ciad a nord-est, il Camerun a est, il Niger a nord e nord-ovest; si affaccia sull'oceano Atlantico nel golfo di Guinea. Sesto Stato al mondo per popolazione, fa parte del Commonwealth delle nazioni. Le principali città, oltre all'attuale capitale Abuja (dal 1991) e a quella precedente, Lagos, sono: Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, Jos e Città del Benin. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo Stato africano con capitale Abuja : stato; africano; capitale; abuja; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; stato dell Arabia; Lo stato a sud di New York; Animaletto africano dalla tipica posizione eretta; Felino africano ; Uccello africano cacciatore di rettili; Sono due sul muso del rinoceronte africano ; Lo Stato africano fra Togo e Nigeria; Ha per capitale Damasco; capitale del Kenya; Fu capitale della DDR; Un figlio della capitale ; Ha per capitale Boise; Lo stato con Lagos e abuja ; Ha per capitale abuja ;

Cerca altre Definizioni