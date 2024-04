La Soluzione ♚ Lo Stato africano con capitale Kigali

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RUANDA

Curiosità su Lo stato africano con capitale kigali: Amministrativo che costituisce l'area centrale della città, vedi kigali (settore). kigali è la capitale e la città più popolosa della repubblica del ruanda. è capoluogo... Il Ruanda (AFI: /ru'anda/; in kinyarwanda: u Rwanda; in swahili, francese e inglese: Rwanda; in francese desueto anche Rouanda), ufficialmente Repubblica del Ruanda, è uno Stato dell'Africa orientale. Confina a ovest con la Repubblica Democratica del Congo, a nord con l'Uganda, a est con la Tanzania e a sud con il Burundi e non ha sbocchi sul mare. Dal 1884 al 1919 fece parte della Deutsch-Ostafrika, colonia dell'Impero tedesco, per poi passare, al termine della prima guerra mondiale, al Belgio, da cui ottenne l'indipendenza nel 1962.

