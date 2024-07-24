La Banca della UE

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La Banca della UE' è 'Bce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BCE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Banca della UE
  • Risposta: BCE
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: B__
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E
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La Banca della UE nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bce

Se la definizione "La Banca della UE" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bce'.

Le 3 lettere della soluzione

B Bologna
C Como
E Empoli

La soluzione 'Bce' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Banca della UE". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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