Togliere i denti ai coltelli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Togliere i denti ai coltelli' è 'Arrotare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARROTARE

Perché la soluzione è Arrotare? Arrotare significa rendere affilati o più taglienti gli utensili come i coltelli, eliminando eventuali ammaccature o smussature sulla lama. Questa operazione permette di ripristinare la capacità di taglio originale, migliorando la precisione e la sicurezza durante l'uso. Attraverso un processo di levigatura e affilatura, si rimuovono le parti danneggiate o usurate, rendendo di nuovo efficiente l'utensile. La cura di arrotare regolarmente è fondamentale per mantenere le prestazioni ottimali degli strumenti da cucina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere i denti ai coltelli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Togliere i denti ai coltelli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arrotare

La definizione "Togliere i denti ai coltelli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere i denti ai coltelli" conferma che la soluzione 'Arrotare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Arrotare

A Ancona R Roma R Roma O Otranto T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere i denti ai coltelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arrotare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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