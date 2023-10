Affilare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARROTARE

Significato/Curiosita : Affilare

L'acciaino o acciarino è un utensile utilizzato per riallineare il filo delle lame degli strumenti da taglio durante l'uso. si compone di un manico (in... L'acciaino o acciarino è un utensile utilizzato per riallineare il filo delle lame degli strumenti da taglio durante l'uso. si compone di un manico (in... Il gallo cedrone o urogallo (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia dei Phasianidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Affilare : affilare; Pietra per affilare ; Lo è la pietra per affilare ; Pietre usate per affilare le lame;

Cerca altre Definizioni