PIANTERRENO

Curiosità e Significato di Pianterreno

Vuoi sapere di più su Pianterreno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Pianterreno.

Perché la soluzione è Pianterreno? PIANTERRENO indica il livello più basso di un edificio, spesso quello accessibile dall'ingresso principale. È il piano dove si atterrano le scale e si trovano spesso gli ascensori. Il termine deriva dall'italiano piano terra, rappresentando il punto di partenza di tutte le altre elevazioni. In sintesi, è il livello fondamentale di una struttura, il primo passo per entrare in casa o in ufficio.

Come si scrive la soluzione Pianterreno

Non riesci a risolvere la definizione "Il tasto dell ascensore con PT"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

