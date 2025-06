Le stazioni dell ascensore nei cruciverba: la soluzione è Piani

PIANI

Curiosità e Significato di Piani

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Piani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piani? Le piani sono i livelli o i piani di un edificio, come quelli che si raggiungono con un ascensore. Sono le diverse quote su cui si suddivide uno stabile, dal piano terra ai vari piani superiori. Quindi, quando si parla di stazioni dell'ascensore, ci si riferisce proprio ai vari piani in cui si ferma per far salire o scendere le persone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I progetti del generaleLi manda all aria il destino contrarioNon li svela chi vuole cogliere di sorpresa un avversarioChi ci abita non fa uso dell ascensoreIl tasto dell ascensore con PTLe stazioni dell autostrada

Come si scrive la soluzione Piani

La definizione "Le stazioni dell ascensore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A T C O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANOTTA" CANOTTA

