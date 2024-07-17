La custodia per lo smartphone

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La custodia per lo smartphone' è 'Cover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La custodia per lo smartphone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La custodia per lo smartphone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cover? Una cover è un accessorio progettato per proteggere lo smartphone da urti, graffi e cadute accidentali. Questa protezione si adatta perfettamente alle dimensioni del dispositivo, offrendo sicurezza senza compromettere l’estetica. Oltre a preservare l’integrità del telefono, una cover può esprimere lo stile personale attraverso materiali, colori e design diversi. La sua funzione principale è quella di preservare le componenti interne ed esterne del dispositivo, garantendone la durata nel tempo.

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La custodia per lo smartphone nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cover

Per risolvere la definizione "La custodia per lo smartphone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La custodia per lo smartphone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cover:

C Como O Otranto V Venezia E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La custodia per lo smartphone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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