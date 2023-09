L asta per fotografarsi con lo smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asta per fotografarsi con lo smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SELFIE STICK

Significato/Curiosita : L asta per fotografarsi con lo smartphone

Da tenere in mano. l'asta per selfie è un accessorio costituito da un monopiede e da un supporto per la fotocamera o lo smartphone. induce a stare indietro... Se stai cercando altri significati, vedi selfie (disambigua). il selfie (termine derivato dall'inglese self-portrait photograph, ovvero "autoritratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

