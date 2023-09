L'asta per fotografarsi con lo smartphone - Cruciverba

Se stai cercando la risposta alla definizione "L'asta per fotografarsi con lo smartphone" per le tue parole crociate preferite, come la Settimana Enigmistica, CodyCross, Word Lanes e altri giochi enigmistici simili, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti sveleremo la soluzione completa e precisa per questa definizione di undici lettere: SELFIE STICK.

Il SELFIE STICK è un accessorio molto popolare utilizzato per scattare selfie con lo smartphone. È composto da un'asta telescopica, spesso realizzata in metallo o plastica resistente, che può essere estesa per permettere al telefono di essere tenuto più lontano dal corpo del fotografo. Alla parte superiore dell'asta è attaccato un supporto per il telefono, che tiene saldamente il dispositivo in posizione.

Questo semplice ma efficace accessorio ha rivoluzionato la fotografia personale, consentendo alle persone di scattare selfie di gruppo, catturare panorami più ampi o semplicemente ottenere un angolo di scatto migliore. Il selfie stick è diventato molto popolare, soprattutto tra i giovani e gli amanti della fotografia amatoriale.

L'uso del selfie stick è diventato così diffuso che è diventato uno strumento standard per molti viaggiatori, appassionati di eventi e turisti di tutto il mondo. È diventato un must-have per chi vuole catturare momenti speciali con amici e familiari.

Oltre all'uso personale, il selfie stick è stato utilizzato anche in contesti professionali per scattare foto e video di alta qualità. È diventato uno strumento versatile per i fotografi e i videomaker che desiderano ottenere angolazioni e prospettive uniche.

Ora che hai la soluzione per questa definizione delle parole crociate, puoi completare con successo il tuo puzzle e continuare a goderti l'emozione dei giochi enigmistici. Il selfie stick è un esempio di come la tecnologia abbia reso la fotografia più accessibile e divertente per tutti.

Speriamo che questa risposta ti sia stata utile nella tua ricerca delle soluzioni per le parole crociate e che tu possa condividerla con gli amici e la famiglia appassionati di fotografia e tecnologia. Buon divertimento con i tuoi giochi enigmistici e con il tuo selfie stick!

Significato/Curiosita : L asta per fotografarsi con lo smartphone

Da tenere in mano. l'asta per selfie è un accessorio costituito da un monopiede e da un supporto per la fotocamera o lo smartphone. induce a stare indietro... Se stai cercando altri significati, vedi selfie (disambigua). il selfie (termine derivato dall'inglese self-portrait photograph, ovvero "autoritratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L'asta per fotografarsi con lo smartphone : asta; fotografarsi; smartphone; Vasta prateria russa; L asta per fotografarsi con lo smartphone; Più sono più una tenuta è vasta ; Si impasta nella betoniera; Un involucro di pasta sfoglia da riempire; La provincia di Correggio e Guasta lla; La ginnasta italiana argento olimpico a Tokyo 2020; Formaggio lombardo a pasta molle; L asta per fotografarsi con lo smartphone; L asta per fotografarsi con lo smartphone ; L autoscatto con lo smartphone ; Un produttore di smartphone ; Autoscatto fotografico eseguito con uno smartphone ; La custodia dello smartphone ; La posta sugli smartphone ; Applicazione per smartphone di filtri fotografici; Si dànno allo smartphone ;

Cerca altre Definizioni