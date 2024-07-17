Il chimico lo indica con Gd

SOLUZIONE: GADOLINIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il chimico lo indica con Gd" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il chimico lo indica con Gd". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Gadolinio? Il gadolinio è un elemento chimico usato in medicina come contrasto nelle immagini radiografiche. La sua presenza aiuta a evidenziare tessuti e strutture interne migliorando la diagnosi. È un metallo raro e di colore argenteo, molto utile in procedure di imaging. La sigla Gd rappresenta la sua identificazione nel sistema degli elementi chimici. La sua applicazione è fondamentale per ottenere immagini più nitide e dettagliate.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il chimico lo indica con Gd" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il chimico lo indica con Gd" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gadolinio:

G Genova A Ancona D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il chimico lo indica con Gd" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

