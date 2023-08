Chimico tedesco: inventò lo estratto di carne 1847 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chimico tedesco: inventò lo estratto di carne 1847. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIEBIG

Significato/Curiosità : Chimico tedesco: inventò lo estratto di carne 1847

Il chimico tedesco Justus von Liebig, nel 1847, inventò l'estratto di carne, un prodotto culinario e nutrizionale noto come il suo "Fleischextrakt". Questa scoperta rappresentò un notevole progresso nell'industria alimentare, consentendo di concentrare e conservare il sapore e le sostanze nutritive della carne sotto forma di estratto. Liebig contribuì significativamente alla comprensione della chimica alimentare e all'evoluzione dei processi di lavorazione e conservazione degli alimenti. L'estratto di carne non solo fornì una soluzione per conservare il sapore della carne a lungo termine, ma anche aprì la strada a ulteriori sviluppi nell'industria alimentare e nella chimica applicata.

Altre risposte alla domanda : Chimico tedesco: inventò lo estratto di carne 1847 : chimico; tedesco; inventò; estratto; carne; 1847; L elemento chimico che ha per simbolo Cs; Lo riordina il chimico ; Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Il simbolo chimico del cobalto; Grande gruppo elettrotecnico tedesco ; Spiegel: diffuso periodico tedesco ; Un tedesco ; Salsicciotto tedesco ; Marchio tedesco di profumi e abbigliamento; Il nome dell inventore e fisico Tesla; inventò la rivoltella nel 1835; Il René inventore della maglietta polo; Henri fisico inventore di un tubo; Famoso inventore italiano; Nel lotto oggi si chiama estratto semplice; Tirato fuori estratto ; Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle; estratto Conto; Lo è il petrolio appena estratto ; Vivanda di carne bollita; Copia in carne e ossa; Piatto a base di listarelle di carne spesso manzo; Un taglio non spesso di carne ; Piatto ungherese a base di carne stufata ted;

Cerca altre Definizioni