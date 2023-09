Lo è un elemento chimico come il fluoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un elemento chimico come il fluoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALOGENO

Significato/Curiosita : Lo e un elemento chimico come il fluoro

un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. gli elementi chimici sono i costituenti fondamentali delle sostanze... Al ciclo alogeno) come l'argon, il kripton o lo xeno. il tungsteno che sublima a causa della temperatura elevata reagisce con il gas alogeno formando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

