Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELICRISO

Significato/Curiosita : Quello delle asteraceae e antinfiammatorio

Cass., 1819 è un genere di piante angiosperme dicotiledoni della famiglia delle asteraceae (sottofamiglia asteroideae, tribù gnaphalieae e sottotribù gnaphaliinae)... All'interno di questo clade la sez. stoechadina è monofiletico, mentre le sez. elicriso e la sez. virginia non lo sono. si ipotizza che il genere, giunto nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio : quello; delle; asteraceae; antinfiammatorio; quello d Oriente divise chiesa romana e ortodossa; C è quello in appello e quello per Cassazione; quello elettrico ha spesso la testina regolabile; quello a Nord Ovest è condotto da Alberto Angela; quello senza spicchi con cui ci si consola; Una delle lingue ufficiali dell Iraq; Solitamente si usano prima delle biciclette; La S delle SPA in borsa; La Madame dell omonimo museo delle cere; Le introduzioni delle opere musicali; Farmaco antinfiammatorio ; Farmaci a base di un diffuso antinfiammatorio ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie;

Cerca altre Definizioni