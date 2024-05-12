Lo è l età più avanzata

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è l età più avanzata' è 'Senile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENILE

Perché la soluzione è Senile? La parola senile si riferisce a uno stato caratterizzato dall'età più avanzata, spesso associato a cambiamenti fisici e mentali legati all'invecchiamento. Questo termine descrive le caratteristiche proprie di chi ha raggiunto una fase della vita in cui i segni del tempo sono evidenti, come la perdita di elasticità della pelle, la riduzione delle capacità cognitive e la diminuzione della forza muscolare. La condizione senile evidenzia i processi naturali di decadimento associati all'età avanzata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l età più avanzata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo è l età più avanzata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Senile

La soluzione associata alla definizione "Lo è l età più avanzata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l età più avanzata" conferma che la soluzione 'Senile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Senile

S Savona E Empoli N Napoli I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l età più avanzata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Senile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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