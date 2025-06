Lo è la traiettoria seguita dai proiettili dei cannoni nei cruciverba: la soluzione è Parabolica

PARABOLICA

Curiosità e Significato di Parabolica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parabolica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parabolica.

Perché la soluzione è Parabolica? La parola parabolica si riferisce a qualcosa che ha la forma di una parabola, una curva particolare. In fisica, descrive la traiettoria seguita dai proiettili dei cannoni, che si muovono lungo un arco armonioso sotto l’effetto della gravità. Questa forma permette di comprendere e prevedere i movimenti dei corpi in caduta e lancio. Insomma, una curva fondamentale per la scienza e la tecnologia.

Come si scrive la soluzione Parabolica

Hai davanti la definizione "Lo è la traiettoria seguita dai proiettili dei cannoni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

