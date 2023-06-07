Stabilisce la traiettoria dei proiettili nei cruciverba: la soluzione è Perizia Balistica

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Stabilisce la traiettoria dei proiettili' è 'Perizia Balistica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERIZIA BALISTICA

Curiosità e Significato di Perizia Balistica

La parola Perizia Balistica è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Perizia Balistica.

Soluzione Stabilisce la traiettoria dei proiettili - Perizia Balistica

Come si scrive la soluzione Perizia Balistica

Hai davanti la definizione "Stabilisce la traiettoria dei proiettili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 16 lettere della soluzione Perizia Balistica:
P Padova
E Empoli
R Roma
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona
 
B Bologna
A Ancona
L Livorno
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona

