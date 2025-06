Lo stabilimento con le acque nei cruciverba: la soluzione è Termale

TERMALE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Termale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Termale.

Perché la soluzione è Termale? Termale si riferisce a luoghi o stabilimenti che sfruttano le acque calde naturali, spesso per scopi terapeutici e di relax. Questi siti sono rinomati per le loro proprietà benefiche, grazie alle acque ricche di minerali che favoriscono il benessere fisico e mentale. Sono mete ideali per chi cerca un momento di rigenerazione e cura del corpo, immergendosi in ambienti unici e rilassanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo stabilimento per le cure delle acqueLo sono le acque di Chianciano e di BormioLo sono le acque in cui è piacevole navigareLo sono le acque di fonteLo è uno stabilimento sulla spiaggia

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

