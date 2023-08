Lo stabilimento per le cure delle acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stabilimento per le cure delle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMALE

Significato/Curiosita : Lo stabilimento per le cure delle acque

Detto impianto termale, stabilimento termale o stazione termale. sin dalla preistoria l'uomo ha fatto uso delle acque termali per le loro capacità antiparassitarie... Luoghi è detto impianto termale, stabilimento termale o stazione termale. sin dalla preistoria l'uomo ha fatto uso delle acque termali per le loro capacità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo stabilimento per le cure delle acque : stabilimento; cure; delle; acque; Lo è uno stabilimento sulla spiaggia; Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile; stabilimento balneare : lido = porto turistico : x; Uno stabilimento che produce imballaggi; stabilimento carcerario; Bisognosi di cure ; Forza di pubblica sicure zza che combatte i crimini; Abbandonare un luogo per mettersi in sicure zza; Dispositivo di sicure zza della pentola a vapore; Scure di carnagione; Ripiegamento delle truppe; Le aperture posteriori delle fosse nasali; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola; Arreda e riscalda i soggiorni delle case d epoca; Auto delle autorità; Vi nacque Caracalla; Fendere la terra o le acque ; Vi nacque Apollo; Scavato dalle acque ; Jacque s compianto attore francese;

Cerca altre Definizioni