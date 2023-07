Lo sono le acque in cui è piacevole navigare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque in cui è piacevole navigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALME

Significato/Curiosità : Lo sono le acque in cui è piacevole navigare

Le acque calme sono un vero piacere per la navigazione. Queste acque tranquille offrono un senso di serenità e armonia mentre ci si muove attraverso di esse. Senza le turbolenze e le agitazioni che caratterizzano le acque in tempesta, le acque calme permettono una navigazione fluida e rilassante. La sensazione di tranquillità che si prova mentre si solca dolcemente queste acque è impagabile. È come se il mondo intorno si acquietasse e il tempo si dilatasse, permettendo di godere appieno della bellezza del paesaggio circostante. Le acque calme offrono anche una maggiore stabilità, rendendo la navigazione più agevole e sicura. Sono un rifugio per coloro che cercano pace e tranquillità mentre esplorano il mare o i laghi, regalando una sensazione di pienezza e benessere mentre ci si lascia cullare dal dolce movimento delle onde.

