Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus

Sara Verdi | 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus' è 'Maccheronico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACCHERONICO

Perché la soluzione è Maccheronico? Il termine maccheronico, nel contesto della lingua latina, si riferisce a un uso artificiale o artificiosamente alterato della lingua. Questa espressione viene adottata da Teofilo Folengo nel suo poema Baldus, scritto appositamente in un latino che mescola elementi colloquiali e colloquialismi con strutture più elevate. La scelta di un latino più popolare e meno formale permette di creare un effetto umoristico e satirico, evidenziando le differenze tra linguaggio elevato e parlato quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Maccheronico

La definizione "Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus" conferma che la soluzione 'Maccheronico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Maccheronico

M Milano
A Ancona
C Como
C Como
H Hotel
E Empoli
R Roma
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il latino usato da Teofilo Folengo per il suo poema Baldus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maccheronico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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