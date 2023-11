La definizione e la soluzione di: Ispirò un poema latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : Ispiro un poema latino

Il bellum poenicum (la guerra punica) è un poema epico-storico in lingua latina scritto dall'autore gneo nevio negli anni della seconda guerra punica... Enea (in greco antico: ea, Ainèias; in latino: Aeneas, -ae) è una figura della mitologia greca e romana, figlio del mortale Anchise (cugino del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

