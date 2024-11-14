Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo' è 'Cocai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COCAI
Perché la soluzione è Cocai? Cocaì è il nome attribuito a un personaggio legato al mondo dell'arte e della cultura, spesso associato a storie e leggende popolari. La figura di Cocaì si inserisce in un contesto storico e letterario che ne evidenzia le peculiarità e le sfumature. La sua presenza nelle narrazioni contribuisce a mantenere viva la tradizione orale e scritta di un patrimonio culturale ricco di simbolismi e significati profondi. La sua figura rimane un elemento importante nella memoria collettiva.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cocai
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo" conferma che la soluzione 'Cocai' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Cocai
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Merlin che in realtà si chiamava Teofilo Folengo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cocai' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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