LANA

Perché la soluzione è Lana? La lana è una fibra naturale ottenuta dal vello di pecore, molto apprezzata per la sua capacità di isolare dal freddo. Viene utilizzata per realizzare maglie, maglioni e altri capi caldi e morbidi, ideali per l’inverno. La sua versatilità e il comfort la rendono uno dei materiali più amati nel mondo dell’abbigliamento, rendendo i vestiti caldi e accoglienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può cardareCe la fornisce la pecoraSi carda e si pettinaSe ne fanno maschereNe fanno parte anche oche e gallineI Cinesi ne fanno spaghetti

L Livorno

A Ancona

N Napoli

A Ancona

