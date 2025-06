Si può cardare nei cruciverba: la soluzione è Lana

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può cardare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si può cardare' è 'Lana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANA

Curiosità e Significato di Lana

Approfondisci la parola di 4 lettere Lana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lana? La parola lana si riferisce alla fibra naturale estratta dalla tosatura delle pecore, molto usata per creare tessuti caldi e morbidi. È un materiale versatile, ideale per abbigliamento invernale e coperte. La domanda Si può cardare? indica se questa fibra può essere lavorata tramite il processo di cardatura, che la rende più soffice e pronta per essere filata. La lana è davvero un classico intramontabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce la fornisce la pecoraSi carda e si pettinaÈ più calda del cotoneSi può assumereVi si può servire la macedonia in tavolaSi può leggere quarto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si può cardare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A T S E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCELTA" SCELTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.