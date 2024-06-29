Si usavano con le lance nei cruciverba: la soluzione è Scudi

Sara Verdi | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usavano con le lance' è 'Scudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUDI

Curiosità e Significato di Scudi

Hai risolto il cruciverba con Scudi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Scudi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usavano per medicare prima del cotone idrofilodisk: si usavano per registrare i dati dei PCUna volta si usavano fintiSi usavano quelle d ocaSi usavano un tempo per far di conto

Come si scrive la soluzione Scudi

Hai trovato la definizione "Si usavano con le lance" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Scudi:
S Savona
C Como
U Udine
D Domodossola
I Imola

