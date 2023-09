Una volta si usavano finti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una volta si usavano finti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NEI

Significato/Curiosita : Una volta si usavano finti

Esempio il ghosting, che fornisce le basi di come ci si muove in campo simulando dei colpi finti negli angoli strategici del campo, serve anche un allenamento... Of health nei – codice iso 639-3 della lingua neo-ittita nei – pseudonimo di claudinei alexandre aparecido (1980), calciatore brasiliano nei – pseudonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

