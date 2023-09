disk: si usavano per registrare i dati dei PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: disk: si usavano per registrare i dati dei PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLOPPY

Significato/Curiosita : Disk: si usavano per registrare i dati dei pc

Dat), dischetti estraibili (floppy disk) e dischi fissi (hard disk). i supporti magnetici superano tutti i limiti dei supporti cartacei: permettono registrazioni... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il floppy disk (chiamato anche dischetto o floppy) è un supporto di memoria digitale di tipo magnetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : disk: si usavano per registrare i dati dei PC : disk; usavano; registrare; dati; Il disk usato un tempo per contenere dati; Produsse il primo floppy disk ; Sostituirono i floppy disk ; Si usavano per medicare prima del cotone idrofilo; Li usavano gli assedianti; usavano la faretra; Gli antichi Vichinghi le usavano come armi; usavano l alfabeto Morse; Il tecnico addetto a registrare il sonoro; registrare o rilevare; Misurare e registrare frazioni di tempo; registrare un disco; registrare atti notarili; Sequele di dati ; Sul bavero dei soldati ; Andati più in alto; Li sostengono a voce i candidati ; Trasferisce su linee telefoniche i dati del computer;

