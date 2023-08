Si usavano per medicare prima del cotone idrofilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usavano per medicare prima del cotone idrofilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FILACCE

Significato/Curiosità : Si usavano per medicare prima del cotone idrofilo

Prima dell'introduzione del cotone idrofilo e delle filacce, venivano utilizzati materiali più grezzi e meno efficienti per scopi medici. Le antiche culture sfruttavano fibre naturali come lana, lino e canapa per creare impacchi e bende. Tuttavia, questi materiali non erano altrettanto igienici e assorbenti come il cotone moderno. La mancanza di materiale adeguato per la medicazione poteva compromettere la guarigione delle ferite e aumentare il rischio di infezioni. L'avvento del cotone idrofilo e delle filacce ha rivoluzionato il campo della medicina, fornendo mezzi più sterili ed efficaci per curare le ferite e preservare la salute dei pazienti.

