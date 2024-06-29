Tipo di battente a vetri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di battente a vetri' è 'Vasistas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASISTAS

Perché la soluzione è Vasistas? Le vasistas rappresentano un particolare tipo di battente a vetri che si distingue per la sua funzionalità e praticità. Questo elemento permette di aprire e chiudere le finestre o le porte con facilità, offrendo un'ottima ventilazione senza dover sollevare l'intera anta. La loro struttura e il sistema di apertura li rendono ideali per ambienti in cui si desidera un controllo preciso dell'aerazione. La loro versatilità li rende molto popolari nelle abitazioni moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di battente a vetri". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Tipo di battente a vetri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vasistas

Se la definizione "Tipo di battente a vetri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di battente a vetri" conferma che la soluzione 'Vasistas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vasistas

V Venezia A Ancona S Savona I Imola S Savona T Torino A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di battente a vetri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vasistas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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