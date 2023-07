La finestra aperta in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La finestra aperta in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VASISTAS

Significato/Curiosita : La finestra aperta in alto

Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la finestra aperta è un dipinto di henri matisse del 1905. il soggetto del dipinto è... Un vasistas ([va'zistas] o [vazis'tas]; scritto anche wasistas) è un serramento apribile verso l'interno dell'edificio in cui le cerniere sono posizionate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

