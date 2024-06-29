Correlativo di quante

Home / Soluzioni Cruciverba / Correlativo di quante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Correlativo di quante' è 'Tante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Correlativo di quante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Correlativo di quante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tante? Il modo in cui si indica una quantità imprecisata o numerosa si utilizza spesso per esprimere un numero elevato di elementi. Quando si vuole sottolineare l'ampiezza di qualcosa senza specificare un valore preciso, si ricorre a questa espressione, che può essere usata in vari contesti per evidenziare l'abbondanza o la molteplicità. La sua funzione principale è quella di rendere più forte l'idea di una grande quantità, senza bisogno di dettagli numerici specifici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Correlativo di quante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tante

La definizione "Correlativo di quante" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Correlativo di quante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tante:

T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Correlativo di quante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: NumeroseTutt altro che pocheMolteCorrelativo di qualCorrelativo di altriQuante stupide che si azzuffano per nienteQuante le sorelle di un capolavoro di CechovCorrelativo di altre