Curiosità e Significato di Tante

Perché la soluzione è Tante? Numerose indica una quantità elevata di cose o persone, spesso in modo impressionante o importante. È un aggettivo che sottolinea la grandezza di un insieme, come ad esempio numerose persone o numerose opportunità. In breve, serve a evidenziare quanto qualcosa sia abbondante o ricco di elementi. La parola si utilizza per trasmettere l'idea di quantità grande e significativa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L artista francese che ebbe numerose ballerine tra le sue modelleVivono numerose lungo le coste del PacificoComprende numerose specialità sportiveÈ composto da numerose ereNon poteva le sue numerose infedeltà

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

