Molte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TANTE

Significato/Curiosita : Molte

Dopo molte estati (after many a summer) è un romanzo di aldous huxley del 1939. negli stati uniti venne pubblicato con il titolo after many a summer dies... Una vita come tante (a little life) è un romanzo del 2015 della scrittrice statunitense hanya yanagihara. il romanzo segue le vite di quattro uomini dal...