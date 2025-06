Quante stupide che si azzuffano per niente nei cruciverba: la soluzione è Galline

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quante stupide che si azzuffano per niente' è 'Galline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLINE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Galline, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Galline? Le galline sono volatili domestici spesso associate a comportamenti rumorosi e agitati, specialmente quando si contendono il cibo o il territorio. Questa immagine rappresenta persone che si scaldano inutilmente per questioni futili, dimostrando come a volte la rabbia e le schermaglie siano solo azzuffate senza senso. In fondo, anche tra galline ci sono momenti di calma e convivenza pacifica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le allevano i pollicoltoriFanno le uova nel pollaioAnimali che razzolanoQuando è libera non si paga nienteSi dice quando non c è più niente da fareSe accade di perderla non si dice assolutamente niente

Stai cercando la risposta alla definizione "Quante stupide che si azzuffano per niente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

