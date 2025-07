Un taglio nel vestito nei cruciverba: la soluzione è Tasca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un taglio nel vestito' è 'Tasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCA

Perché la soluzione è Tasca? Una tasca è un'apertura o scomparto presente nei vestiti, come giacche o pantaloni, pensata per contenere piccoli oggetti o semplicemente come dettaglio decorativo. Il termine deriva dal latino taxa, che indicava una sorta di spazio o apertura. È un elemento pratico e stiloso che arricchisce il design dell'abbigliamento, rendendolo sia funzionale che alla moda.

Fare un taglio sulla sommaOttimo taglio di carneTaglio di carne per l arrostoHa un rozzo taglioUn taglio per le scaloppine

