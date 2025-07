Per niente distratta nei cruciverba: la soluzione è Attenta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per niente distratta' è 'Attenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTENTA

Curiosità e Significato di Attenta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Attenta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Attenta? Per niente distratta descrive una persona che è molto concentrata e attenta a ciò che fa, senza lasciarsi distrarre da stimoli esterni. La parola ATTENTA racchiude questa qualità di vigilanza e precisione, fondamentale in molte situazioni quotidiane o professionali. Essere attenti significa essere sempre presenti e consapevoli, garantendo risultati accurati e affidabili in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Attenta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Per niente distratta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

