La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sventata distratta' è 'Sbadata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBADATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sventata distratta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sventata distratta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sbadata? Una persona che si comporta in modo sbadato spesso dimostra una scarsa attenzione ai dettagli e può essere facilmente distratta dalle cose più semplici. La sua mente può vagare durante conversazioni importanti o dimenticare impegni fondamentali, causando inconvenienti e malintesi. Questa attitudine può derivare da una mancanza di concentrazione o semplice incuria, portando a situazioni in cui si perde il filo del discorso o si commettono errori evitabili. La sbadata tende a rimanere immersa nei propri pensieri, spesso senza rendersene conto.

Quando la definizione "Sventata distratta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sventata distratta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sbadata:

S Savona B Bologna A Ancona D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sventata distratta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

