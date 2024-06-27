La misura della parte immersa di una nave nei cruciverba: la soluzione è Pescaggio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La misura della parte immersa di una nave' è 'Pescaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PESCAGGIO
Curiosità e Significato di Pescaggio
Approfondisci la parola di 9 lettere Pescaggio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte della nave che rimane immersaParte immersa della naveLa parte immersa d una naveLa parte della nave destinata al caricoFa parte della nave
Come si scrive la soluzione Pescaggio
Non riesci a risolvere la definizione "La misura della parte immersa di una nave"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 9 lettere della soluzione Pescaggio:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T E M I R
