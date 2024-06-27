La misura della parte immersa di una nave nei cruciverba: la soluzione è Pescaggio

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La misura della parte immersa di una nave' è 'Pescaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCAGGIO

Curiosità e Significato di Pescaggio

Approfondisci la parola di 9 lettere Pescaggio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte della nave che rimane immersaParte immersa della naveLa parte immersa d una naveLa parte della nave destinata al caricoFa parte della nave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione La misura della parte immersa di una nave - Pescaggio

Come si scrive la soluzione Pescaggio

Non riesci a risolvere la definizione "La misura della parte immersa di una nave"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 9 lettere della soluzione Pescaggio:
P Padova
E Empoli
S Savona
C Como
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E M I R

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.