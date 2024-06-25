Un tessuto di cotone per accappatoi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tessuto di cotone per accappatoi' è 'Nido D Ape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NIDO D APE
Perché la soluzione è Nido D Ape? Nido d'ape è un tessuto di cotone caratterizzato da una struttura a celle esagonali che ricorda il miele prodotto dalle api. Questa particolare lavorazione conferisce al tessuto leggerezza, resistenza e un aspetto tridimensionale che lo rende ideale per realizzare accappatoi confortevoli e assorbenti. La sua composizione permette un buon isolamento termico e una rapida asciugatura, rendendolo molto apprezzato nel settore dell'abbigliamento da bagno. La sua versatilità lo rende perfetto per vari prodotti tessili.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tessuto di cotone per accappatoi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un tessuto di cotone per accappatoi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Nido D Ape
La soluzione associata alla definizione "Un tessuto di cotone per accappatoi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tessuto di cotone per accappatoi" conferma che la soluzione 'Nido D Ape' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Nido D Ape
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tessuto di cotone per accappatoi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nido D Ape' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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