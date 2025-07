Tessuto per accappatoi nei cruciverba: la soluzione è Nido D Ape

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tessuto per accappatoi' è 'Nido D Ape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIDO D APE

Curiosità e Significato di Nido D Ape

Hai risolto il cruciverba con Nido D Ape? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Nido D Ape.

Perché la soluzione è Nido D Ape? Nido d’ape è un termine che indica un tipo di tessuto caratterizzato da una struttura a celle esagonali, simile al motivo delle celle di un alveare. Questo materiale è molto apprezzato per la sua morbidezza, assorbenza e leggerezza, perfetto per accappatoi e asciugamani. La sua composizione garantisce comfort e praticità, rendendolo ideale per coccolarsi dopo il bagno o la piscina.

Come si scrive la soluzione Nido D Ape

La definizione "Tessuto per accappatoi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

I Imola

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O P O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRONTO" PRONTO

