Liste ottenute sforbiciando nei cruciverba: la soluzione è Strisce

Home / Soluzioni Cruciverba / Liste ottenute sforbiciando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Liste ottenute sforbiciando' è 'Strisce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRISCE

Curiosità e Significato di "Strisce"

La soluzione Strisce di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Strisce per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Strisce? La parola strisce si riferisce a lunghe e sottili porzioni di materiale, come carta o tessuto, che vengono ottenute tagliando un oggetto più grande. Queste strisce possono essere utilizzate in vari contesti, dall'arte al cucito, fino alla cucina, dove ad esempio si possono tagliare verdure in strisce per preparare piatti gustosi. Il concetto di sforbiciando evoca l'atto di tagliare con le forbici, rendendo l'immagine ancora più vivida e

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nella bandiera degli USASono bianche ai passaggi pedonaliAttraversamenti pedonaliListe di nomi in ordine alfabeticoForme ottenute per fusioneL uccello notturno di certe liste elettorali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strisce

Stai cercando la risposta alla definizione "Liste ottenute sforbiciando"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T E I N A C L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANCELOTTI" ANCELOTTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.